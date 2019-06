O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, comemorou neste sábado o acordo fechado com os Estados Unidos que evitará a imposição de tarifas aos produtos mexicanos e estendeu a mão a Donald Trump, mas lhe avisou que "compromissos se cumprem".

López Obrador presidiu na cidade fronteiriça de Tijuana o "Ato de unidade em defesa da dignidade do México e a favor da amizade com o povo dos Estados Unidos", que aconteceu com um tom muito mais conciliador do que o esperado depois que ambos os governos fecharam um pacto de última hora.