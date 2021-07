Cidade do México

EFE Cidade do México 5 jul 2021

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador. EFE/Sashenka Gutierrez

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, reiterou nesta segunda-feira que se aposentará da política em 2024 e mencionou os nomes de seis membros de seu partido para sucedê-lo no cargo, entre eles a prefeita da Cidade do México, Claudia Sheinbaum, e seu chanceler, Marcelo Ebrard.

"Quem pode me substituir? Em primeiro lugar, leve em conta que quem decidirá será o povo. No flanco progressista liberal são muitos", respondeu López Obrador, quando questionado sobre o assunto durante sua coletiva de imprensa matinal no Palácio Nacional.