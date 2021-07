O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, pediu nesta segunda-feira que os protestos desencadeados em Cuba sejam resolvidos através do "diálogo" e rejeitou a violência e o "intervencionismo" de países estrangeiros e meios de comunicação.

"Quero expressar minha solidariedade ao povo cubano, creio que se deve buscar uma saída através do diálogo, sem uso da força, sem confronto, sem violência. Devem ser os cubanos a decidir, porque Cuba é um país livre, independente e soberano", disse durante sua entrevista coletiva diária, realizada hoje no estado de Tabasco, no sudeste do país.