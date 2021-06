Cidade do México

EFE Cidade do México 25 jun 2021

EFE/Presidência do México

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, foi questionado nesta sexta-feira sobre a situação política na Nicarágua e pediu que as autoridades locais evitem a repressão e garantam as liberdades.

Durante sua entrevista coletiva matinal, o presidente mexicano lembrou que sua política externa exige a não intervenção nos assuntos de outros países, mas ressaltou que pode falar em defesa dos direitos humanos.