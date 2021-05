O presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pediu nesta quinta-feira ao Banco do México para detalhar o que faz com suas reservas de US$ 190 bilhões, depois de a instituição ter descartado a entrega de remanescentes ao governo este ano.

"Devemos respeitar a autonomia do Banco do México, sem que isso signifique que são uma espécie de casta divina. Sim, há falta de informação para o povo sobre o que faz o Banco do México", disse o presidente mexicano na sua coletiva de imprensa matinal no Palácio Nacional.