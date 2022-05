Cidade do México

EFE Cidade do México 2 mai 2022

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, revelou nesta segunda-feira que, em conversa com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na última sexta-feira, pediu que nenhum país seja excluído da Cúpula das Américas, que acontecerá no mês que vem.

"Com todo respeito, propus ao presidente Biden que, se vai haver uma Cúpula das Américas, têm que participar todos os povos da América, que ninguém deve excluir ninguém", disse o chefe de Estado mexicano, durante entrevista coletiva concedida pela manhã, no Palácio Nacional, sede de governo.