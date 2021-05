Cidade do México

EFE Cidade do México 5 mai 2021

EFE/Presidência do México

O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pediu nesta quarta-feira para que "não seja manipulada" a tragédia do colapso da linha 12 do metrô da Cidade do México, que deixou 25 mortos e 79 feridos desde a noite de segunda-feira.

"Espero que não seja manipulada, embora seja muito difícil, porque estes são tempos de abutres", disse o presidente em conferência de imprensa matinal no Palácio Nacional.