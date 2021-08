Cidade do México

EFE Cidade do México 10 ago 2021

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, defendeu nesta terça-feira a renovação total do Tribunal Eleitoral do Poder Judiciário da Federação, apesar das recentes renúncias desta controversa entidade.

Um jornalista questionou López Obrador sobre se a nomeação como presidente interino do Tribunal, Felipe Fuentes, após a renúncia dos dois candidatos ao cargo, José Luis Vargas e Reyes Rodríguez, seria suficiente para resolver a crise no órgão.