EFE Eduard Ribas i Admetlla. Cidade do México 7 jun 2021

Apesar de terem sido legislativas e locais, as eleições do último domingo podem ser interpretadas como um plebiscito para o presidente do México, Andres Manuel López Obrador, cujo partido conseguiu manter a maioria dos assentos na Câmara dos Deputados, mas passará a depender ainda mais dos aliados.

Segundo os resultados preliminares do Instituto Nacional Eleitoral, o esquerdista Movimento Regeneração Nacional (Morena) foi o ganhador das maiores eleições da história do país, nas quais também foram escolhidos 15 dos 32 governadores, 30 congressos locais e mais de 1.900 prefeitos.