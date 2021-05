Cidade do México

EFE Cidade do México 4 mai 2021

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, durante uma entrevista coletiva nesta terça-feira. EFE/José Méndez

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, garantiu nesta terça-feira que será investigado a fundo o acidente no metrô da Cidade do México, que deixou 23 mortos e 79 internados até o momento.

"Haverá uma investigação a fundo, procurando saber a verdade, o que realmente aconteceu", disse o mandatário em entrevista coletiva no Palácio Nacional.