O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, prometeu nesta quinta-feira que em um ano, no máximo, a linha 12 do metrô estará operando "em sua totalidade e com total segurança", após seu desabamento que deixou 26 vítimas.

"Sou um aval para que em um ano estejamos reinaugurando a obra completa, é o meu compromisso", disse o presidente, durante sua entrevista coletiva matinal no Palácio Nacional.