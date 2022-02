O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, propôs nesta quarta-feira "dar um tempo" nas relações com o governo da Espanha, e também com as empresas do país europeu, para que elas se tornem melhores.

"É melhor dar um tempo, fazer uma pausa. Talvez, quando o governo (mexicano) mudar, as relações sejam restabelecidas", declarou o presidente mexicano em sua entrevista coletiva matinal.