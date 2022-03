O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, anunciou nesta quarta-feira que sua reforma eleitoral incluirá a eliminação de deputados e senadores com representação proporcional, conhecidos como plurinominais, e a redução pela metade do orçamento para as eleições.

Se for bem-sucedida, a iniciativa de López Obrador eliminaria 200 deputados dos atuais 500 e 32 senadores dos atuais 128.