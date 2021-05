O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, questionou nesta segunda-feira a decisão do juiz federal que, no sábado, absolveu Héctor "El Güero" Palma Salazar, ex-líder do Cartel de Sinaloa junto com Joaquín "El Chapo" Guzmán.

"Um procedimento que não é o mais adequado, não se pode emitir uma ordem de libertação de um preso acusado de crime organizado na madrugada de sábado", declarou o presidente mexicano em sua entrevista coletiva matinal.