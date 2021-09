Andrés Manuel López Obrador fez um "pacto de silêncio" com o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump sobre o muro da fronteira, conforme revelado pelo mandatário mexicano em seu novo livro "No meio do caminho".

O presidente mexicano menciona essa polêmica ao relatar que propôs a Trump o fim das comissões sobre as remessas em uma conversa ocorrida no dia 21 de março de 2020, de acordo com o capítulo sobre "O respeito pelos direitos dos outros é a paz" do texto, que a Agência Efe revisou nesta terça-feira.