Cidade do México

EFE Cidade do México 11 mar 2021

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse nesta quinta-feira que já está se preparando psicologicamente para deixar a presidência em 2024 e se retirar totalmente da política para escrever um livro e viver de sua pensão.

"Se o povo decidir e o Criador permitir, eu fico (na presidência) até 2024 e vou me aposentar lá. (...) Mas se aposentar é não participar de mais nada. Não dar opinião. Eu já estou fazendo um trabalho, estou me preparando psicologicamente para isso", disse o presidente, durante sua entrevista coletiva matinal no Palácio Nacional.