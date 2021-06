O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, anunciou nesta segunda-feira a substituição de Irma Eréndira Sandoval, secretária de Função Pública, encarregada do combate à corrupção no país, por Roberto Salcedo, até então subsecretário do mesmo departamento.

"Decidi fazer uma mudança na Secretaria da Função Pública. Irma Eréndira Sandoval vai deixar a secretaria e Roberto Salcedo vai ocupá-la", declarou o presidente em vídeo transmitido de seu gabinete junto com os dois funcionários citados.