O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, transformou sua coletiva de imprensa desta segunda-feira em uma festa pelo Dia das Mães porque, segundo ele, "as mamães vêm em primeiro lugar".

O palco da Sala do Tesouro do Palácio Nacional, onde o presidente costuma conversar todas as manhãs com os jornalistas, amanheceu coberto por uma cortina branca gigante, atrás da qual a cantora Eugenia León estava à espera para fazer uma apresentação.