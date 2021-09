O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, destacou que existem condições "imbatíveis" para firmar junto com os Estados Unidos um bom acordo para o desenvolvimento da América Latina e do Caribe e enfrentar o fenômeno migratório com desenvolvimento, bem-estar e emprego, especialmente em países da América Central.

"Existem condições imbatíveis para assinar um bom acordo para o desenvolvimento da América Latina e do Caribe e em particular com os países da América Central", disse o presidente durante sua entrevista coletiva matinal no Palácio Nacional.