12 out 2021

Cidade do México

EFE Cidade do México 12 out 2021

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, durante uma coletiva nesta segunda-feira. EFE/Presidência do México

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, anunciou nesta segunda-feira que vai viajar a Nova York em 9 de novembro para participar de uma reunião no Conselho de Segurança das Nações Unidas, cuja presidência rotativa será exercida por seu país.

"Vou às Nações Unidas em 9 de novembro porque o México vai assumir a presidência do Conselho de Segurança da ONU, e vou participar de uma reunião na ONU, vou falar sobre o que considero ser o principal problema no mundo, a corrupção que produz desigualdade", disse o presidente mexicano em uma entrevista coletiva no Palácio Nacional.