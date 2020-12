O líder opositor venezuelano Leopoldo López viajou à Colômbia nesta quarta-feira para se reunir com representantes do governo colombiano e outros líderes políticos com o objetivo de fortalecer uma "frente internacional" para tirar o presidente Nicolás Maduro do poder.

López, que saiu secretamente de Caracas em meados de outubro, depois de permanecer na residência do embaixador espanhol desde agosto de 2017, ao sair da prisão domiciliar para se juntar a um levante militar, chegou da Espanha.