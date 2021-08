Um ofertante privado anônimo se propôs a pagar até US$ 120 milhões (cerca de R$ 626 milhões) pela compra do terreno de mais de 7,6 mil metros quadrados em Surfside, no condado de Miami-Dade (EUA), onde ficava um prédio cujo desabamento, em 24 de junho, matou 98 pessoas.

A oferta foi tornada pública nesta quarta-feira em uma audiência sobre vários processos movidos na justiça americana contra a associação do condomínio Champlain Towers South, de 12 andares, que tinha problemas estruturais desde pelo menos 2018, de acordo com uma empresa de engenharia.