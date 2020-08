O governador do estado de Louisiana, o demócrata John Bel Edwards. EFE/Arquivo

Um incêndio em uma fábrica química perto da cidade de Lake Charles, na Louisiana, forçou o governador do estado, John Bel Edwards, a pedir nesta quinta-feira para que os moradores da área pela qual o furacão Laura, de categoria quatro, passou horas antes, permanecessem trancados em suas casas.

Edwards reportou um incêndio químico através do Twitter e aconselhou os residentes da região de Westlake, Moss Bluff e Sulphur, no sudeste do estado, a se abrigarem até segunda ordem e a fecharem suas portas e janelas.