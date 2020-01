O grupo Lufthansa cancelou nesta quarta-feira todos os seus voos de e para a China até 9 de fevereiro, acompanhando outras companhias aéreas, como a British Airways.

A Lufthansa tomou a decisão após um homem com suspeita de infecção, descrito como em risco pelas autoridades chinesas, viajou em um dos voos da empresa, segundo a imprensa alemã.

As filiais da Lufhtansa Swiss e Austrian também deverão cancelar os voos para a China até o dia 9. No entanto, o grupo continuará voando para Hong Kong e irá a vários destinos na China para buscar tripulação e passageiros no país.

Lufthansa, Swiss e Austrian oferecem 54 voos semanais para a China e 19 ligações aéreas para Hong Kong a partir dos aeroportos de Frankfurt, Munique, Zurique e Viena. O grupo voa regularmente para Hong Kong, Nanjing, Pequim e Xangai. EFE

aia/dr