O restabelecimento das relações com países como Cuba, Venezuela e Irã será uma das tarefas para redirecionar a política externa boliviana que Luis Arce, o virtual vencedor das eleições gerais de 18 de outubro na Bolívia, planeja realizar.

Arce, o candidato do Movimento ao Socialismo (MAS) de Evo Morales, garantiu nesta terça-feira, em entrevista à Agência Efe, que, se sua vitória for confirmada, a Bolívia restabelecerá as relações com países como Cuba e Venezuela, que foram quebradas pelo governo de transição de Jeanine Áñez.