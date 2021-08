O atacante Luis Suárez, do Atlético de Madrid, sofreu uma lesão no joelho esquerdo, por isso, será cortado da seleção do Uruguai para os três jogos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 que acontecerão no início de setembro.

O jogador, após ser submetido a exames, apresentou um "edema moderado", no joelho esquerdo, informação que foi repassada à federação uruguaia.