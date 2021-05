O presidente de Belarus, Aleksandr Lukashenko, disse nesta quarta-feira que agiu dentro da lei durante o incidente do domingo passado envolvendo o desvio do avião da Ryanair, que fez um pouso forçado em Minsk devido a um falso alerta de bomba.

"Agi em conformidade com a lei na defesa das pessoas, de acordo com todas as normas internacionais", garantiu Lukashenko em um discurso dirigido a ambas as câmaras do parlamento e outras autoridades, segundo informou a agência de notícias oficial bielorrussa "BELTA".