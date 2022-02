O presidente de Belarus, Alexandr Lukashenko, afirmou nesta quinta-feira que decidirá amanhã, junto com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, sobre a retirada de militares russos que participam de exercícios no território bielorrusso, inclusive, ao sul, na fronteira com a Ucrânia.

"Como decidirmos amanhã, assim será", garantiu o chefe e governo, durante inspeção das manobras realizadas entre os dois países, no campo de treino de Osipovichi, localizado ao sul de Minsk, de acordo com informações da agência pública de notícias de Belarus, a "Belta".