O presidente de Belarus, Aleksandr Lukashenko, deixou voltou a afirmar nesta quinta-feira que não abrirá mão do poder, pois ele, segundo declarou, não foi eleito para abandonar o cargo.

"Deixe-me dizer-lhe como homem, para ser muito claro. Meus críticos costumam dizer: ele (para Lukashenko) não quer deixar o poder. Não foi para isso que as pessoas me escolheram", disse o mandatário, ao apresentar o novo procurador-geral, Andriy Shved, de acordo com a agência oficial "BelTA".