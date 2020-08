O presidente de Belarus, Alexandr Lukashenko, acusou nesta terça-feira a oposição de tentar tomar o poder através do conselho de coordenação e anunciou a mobilização do Exército na fronteira ocidental devido a uma suposta ameaça do exterior.

"Eles exigem, sem mais nem menos, que cedamos o poder. Ou seja, só interpretamos isso de uma forma: é uma tentativa de tomar o poder com todas as consequências", disse o mandatário durante uma reunião do Conselho de Segurança de Belarus, segundo a agência estatal "Belta".