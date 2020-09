O presidente de Belarus, Alexandr Lukashenko, anunciou nesta segunda-feira uma versão "renovada" da Constituição que poderá descentralizar o poder no país, imerso em protestos desde as polêmicas eleições presidenciais do dia 9 de agosto.

"Agora, temos especialistas, entre os quais há juízes do Tribunal Constitucional trabalhando nas mudanças na Constituição do país. Depois, o projeto da Constituição renovada será posto em debate púbico", acrescentou o mandatário, em declarações reproduzidas pela agência estatal "Belta".