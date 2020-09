Aleksandr Lukashenko tomou posse nesta quarta-feira para seu sexto mandato como presidente de Belarus, em uma cerimônia que não foi anunciada com antecedência, de acordo com informações da agência oficial do país, "Belta".

O ato ocorreu no Palácio da Independência, em Minsk, e contou com a presença de parlamentares e outras autoridades do país.