O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os presidentes de Argentina, Alberto Fernández, e Bolívia, Luis Arce, concordaram nesta segunda-feira sobre a importância de alcançar um Mercosul forte para trabalhar juntos, fortalecer a região e negociar com o resto do mundo.

A afirmação foi feita em uma mensagem entregue em uma reunião organizada pela Bancada Progressista do Parlamento do Mercosul (Parlasur), na qual líderes foram convocados para debater e refletir sobre o futuro do processo de integração.