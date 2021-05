O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que não hesitará em disputar as eleições presidenciais de 2022 se for o "se estiver na melhor posição" e gozando de boa saúde, segundo um trecho divulgado nesta quarta-feira de sua entrevista à revista francesa "Paris Match", que será publicada na íntegra amanhã.

"Se estiver na melhor posição para ganhar as eleições presidenciais e gozar de boa saúde, sim, não hesitarei. Acho que fui um bom presidente. Criei laços fortes com Europa, América do Sul, África, Estados Unidos, China, Rússia... Sob meu mandato, o Brasil tornou-se um importante ator no cenário mundial", declarou Lula.