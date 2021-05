O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou nesta sexta-feira com a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, sobre "recuperar" o Brasil e outros países da América Latina após "os golpes e processos de perseguição", em seminário virtual no qual também mencionaram as diferenças do acesso às vacinas contra a covid-19.

"Se Deus quiser, recuperaremos o Brasil em 2022", comentou o petista, ao se referir às próximas eleições presidenciais.