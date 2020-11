O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou o comprometimento de Diego Armando Maradona, que morreu nesta quarta-feira, aos 60 anos, com a soberania latino-americana e a solidariedade do craque argentino com causas populares.

"Diego Armando Maradona foi um gigante do futebol, da Argentina e de todo o mundo, um talento e uma personalidade única. A sua genialidade e paixão no campo, a sua intensidade na vida e seu compromisso com a soberania latino-americana marcaram nossa época", afirmou o perfil oficial do ex-mandatário.