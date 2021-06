Um grupo de especialistas analisará nesta terça-feira, em um webinar organizado pela Agência Efe e a delegação da União Europeia no Brasil, os desafios mais urgentes para o combate à desinformação gerada por notícias falsas, com foco em casos ocorridos no país e na Europa, e nas próprias experiências acumuladas pela agência espanhola.

O fórum, realizado por teleconferência, contará com a presença da jornalista Patrícia Campos Mello, autora do livro "A máquina do ódio: Notas de uma repórter sobre fake news e violência digital" e que tem abordado amplamente o tema tanto no meio acadêmico quanto em veículos de imprensa.

Também participará do evento Aline Osorio, coordenadora do programa de combate à desinformação nos processos eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), instituição da qual também é secretária-geral da presidência.

O fórum contará ainda com Issaaf Karhawi, doutora em comunicação e pesquisadora em comunicação social da Universidade de São Paulo (USP), que vai falar sobre os novos rumos da desinformação, e a chefe do Efe Verifica, Desirée García, falará sobre o trabalho que a Agência Efe vem realizando desde que lançou uma unidade específica, em 2019, para conferir dados em uma luta constante contra a desinformação em todas as áreas da comunicação.

Esta não é a primeira vez que a Efe organiza um fórum deste tipo para chamar a atenção sobre um problema que a cada dia apresenta novos aspectos, mas é a primeira que o tema é debatido pela agência como foco em países lusófonos.

O webinar poderá ser acompanhado pelo YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=EDmS9XQJXlk) e no Facebook (https://www.facebook.com/efebrasil/).