O senador por Vermont e ex-candidato presidencial democrata Bernie Sanders se destacou em meio à repercussão da posse de Joe Biden nas redes sociais devido às luvas usadas durante a cerimônia desta quarta-feira.

Viralizou nas redes uma foto de Sanders, de 79 anos, sentado em uma cadeira em frente ao Capitólio como convidado e encolhido pelo frio, com destaque para as grandes luvas de lã que utilizava. Nevou por alguns minutos em Washington durante a manhã.

Uma repórter do portal "Buzzfeed" explicou no Twitter que as luvas - que se tornaram uma sensação nas redes sociais - foram um presente dado há dois anos pela professora Jen Ellis, de Essex Junction, em Vermont.

O senador já havia utilizado as peças em algumas ocasiões anteriores. Segundo a jornalista, as luvas, de cores marrom e ocre, são feitas com lã reciclada.

Outra que centralizou os holofotes no Twitter foi a ex-primeira-dama Michelle Obama, que compareceu à cerimônia de posse junto ao marido, o ex-presidente Barack Obama, e foi elogiada pelo estilo, com peças em tom bordô.

A ex-presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano) e indicada para ser a nova secretária do Tesouro, Janet Yellen, também chamou a atenção ao ser fotografada entre os convidados envolta em uma manta, um casaco de plumas e com luvas para se aquecer durante a cermônia.

Outro destaque foi o par de tênis Air Jordan Dior 1 usado por Nikolas Ajagu, marido da sobrinha de Kamala Harris, Meena Harris, que contrastou com os demais calçados da cerimônia.