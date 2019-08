Uma repentina luminosidade apresentada pelo buraco negro da nossa galáxia deixou os astrônomos deslumbrados e sem uma explicação clara a respeito do fenômeno.

O buraco negro conhecido como Sagittarius A, situado no centro da Via Láctea a uma distância de 26 mil anos-luz da Terra, apresentou nas observações feitas em abril e maio "um facho de luminosidade" com uma intensidade nunca antes vista.