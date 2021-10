30 out 2021

EFE Ana Tuñas Matilla. Madri 30 out 2021

O financiamento "verde" está em alta e se posiciona como um grande aliado na luta contra a mudança climática, mas, devido à falta de regulamentação, corre o risco de ser utilizado por empresas e investidores para melhorar sua imagem em vez de ter um impacto real na descarbonização do planeta.

Um dos principais tópicos de debate na cúpula do clima que será realizada em Glasgow, na Escócia, são as finanças verdes e os investimentos com foco em sustentabilidade socioambiental e governança corporativa, ou ESG (Ambiental, Social e Governança na sigla em inglês).