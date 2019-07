A mãe da turista dinamarquesa assassinada e decapitada por um grupo jihadista no Marrocos em dezembro do ano passado pediu a pena de morte para os supostos autores, horas antes da divulgação da sentença no julgamento realizado no Tribunal de Apelação de Salé, cidade vizinha à capital Rabat.

A mãe de Louisa Vesterager Jespersen, que tinha 24 anos quando foi assassinada em uma barraca nas montanhas do Atlas junto com sua companheira, a norueguesa Maren Uenald, de 28 anos, redigiu uma carta que hoje foi lida no tribunal.