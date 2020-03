Segundo o porta-voz do Ministério das Migrações, cerca de 2,2 mil pessoas vivem no campo de Ritsona em contêineres organizados em três setores. EFE/Arquivo

A Grécia confirmou nesta terça-feira o primeiro caso do novo coronavírus entre a população de refugiados, depois que uma mulher com menos de 30 anos foi levada para um hospital de Atenas para dar à luz e apresentar sintomas.

"A mulher foi internada no hospital para dar à luz no sábado, dia 28. Ontem ela apresentou alguns sintomas, foi testada e deu positivo para coronavírus", explicou um porta-voz do Ministério de Migração à Agência Efe.