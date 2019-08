Uma mulher e seus três filhos morreram em consequência de um incêndio declarado em uma casa de madeira na região de Kursk, na Rússia, informaram nesta sexta-feira as autoridades locais, que tratam de esclarecer as causas do fato.

"Apso sufocar o fogo, na casa foram encontrados os corpos de quatro pessoas: uma mulher e seus três filhos. Os detalhes do ocorrido estão sendo investigados", disse um representante das autoridades locais à agência "Interfax".