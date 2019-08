O presidente da Argentina, Mauricio Macri, que buscará a reeleição em outubro, afirmou que as eleições primárias deste domingo definirão como serão os próximos 30 anos do país.

"Vai ser muito importante o que acontecer hoje nesta eleição. É uma eleição que expressa muitas coisas para dentro e para fora do país. Esta eleição define os próximos 30 anos da história do nosso país", disse o governante após votar em escola pública no bairro de Palermo, em Buenos Aires.