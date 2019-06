O presidente da Argentina, Mauricio Macri, recebeu nesta segunda-feira, em Buenos Aires, o presidente da Colômbia, Iván Duque, com quem conversou sobre a possibilidade de aproximar ainda mais o Mercosul da Aliança do Pacífico.

"Acreditamos na importância de continuar avançando na convergência do Mercosul com a Aliança do Pacífico. Isto é uma ponte importante que temos que fortalecer entre os dois blocos fortes da região", afirmou Macri em pronunciamento conjunto na Casa Rosada.