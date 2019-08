O presidente da Argentina, Mauricio Macri, confirmou que conversou nesta quarta-feira com Alberto Fernández, candidato pela coalizão Frente de Todos, após a reação ruim do mercado financeiro aos resultados das eleições primárias do país que apontaram uma ampla vitória da oposição.

"(Ele) mostrou vocação de tentar levar tranquilidade ao mercado a respeito dos riscos de uma eventual alternância no poder e ficamos de manter uma linha aberta direta entre os dois", escreveu Macri em postagem publicada no Twitter.