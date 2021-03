O ex-presidente argentino Mauricio Macri lançou nesta quinta-feira, em Buenos Aires, seu livro "Primer Tiempo" ("Primeiro Tempo", em tradução livre), no qual analisa seu período à frente do governo e deixa claro que pretende ter um "segundo tempo" no poder, embora sem esclarecer se voltará a disputar a presidência em 2023.

Para Macri, os quatro anos em que foi presidente tiveram aspectos "fundacionais", como o "respeito" pela convivência e a inserção internacional da Argentina.