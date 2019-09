O presidente da Argentina, Mauricio Macri, disse nesta quinta-feira que nas eleições de 27 de outubro o povo argentino precisará decidir quais valores devem guiar o país nos próximos quatro anos e apontou a honestidade e a liberdade de expressão são as maiores qualidades de seu governo.

"Queremos viver em um país onde se governa para todos, com absoluta liberdade, em que cada um possa se expressar sem medo, porque o medo é o que faz retroceder", disse Macri, que busca a reeleição, durante a inauguração das obras para remodelar o aeroporto internacional da cidade de Jujuy, no norte do país.