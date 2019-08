O presidente da França, Emmanuel Macron, considerou nesta sexta-feira que Jair Bolsonaro "mentiu" sobre seus compromissos ambientais, por isso se oporá à assinatura do tratado de livre-comércio entre União Europeia (UE) e Mercosul, indicaram fontes da presidência francesa.

"Dada a atitude do Brasil nestas últimas semanas, o presidente só pôde constatar que o presidente Bolsonaro mentiu durante a cúpula de Osaka" do G20, disseram as fontes.