O presidente da França, Emmanuel Macron, assina o livro de visitantes do Kigali Genocide Memorial Center em Gisozi, em Ruanda, nesta quinta-feira. EFE/EUGENE UWIMANA

O presidente da França, Emmanuel Macron, admitiu nesta quinta-feira a "responsabilidade" do seu país no genocídio perpetrado em Ruanda em 1994, mas negou ter qualquer cumplicidade no massacre de cerca de 800.000 tutsis e hutus moderados.

"Os assassinos que percorriam os pântanos, as montanhas, as igrejas, não tinham rostos da França. Ela não foi cúmplice", disse Macron em um discurso solene no Monumento ao Genocídio em Kigali, onde são guardados os restos mortais de cerca de 250.000 vítimas.